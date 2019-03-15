Sönmez Konaklı’da şoför esnafıyla buluştu

-Haber: Alper KUTAY

KAHVALTI toplantıya İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi Adayı Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur, Alper Kan, Engin Alataş, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Karakulak, Pınar Vural, Adnan Akay, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı, Abdullah Göktaş, İbrahim Aksu, Tuğba Arslan, Suat Tutar, Hayri Arslan, Ümit Kale, Mehmet Avcı, Abdullah Akkuş, Cengiz Irmak, Malik Ünal, Ömer Kütük, Eşref Sevimler, Ömer Yalçın, Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ve Garip Kodal da katıldı.

‘HERKESİN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE YOLA ÇIKTIK’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ın da katıldığı buluşmada Sönmez, şoför esnafının sorunlarını dinledi. Toplantı değerlendiren Sönmez, “Bugün güne Konaklı Mahallesi'nin fedakar dolmuş şoförleri ile kahvaltıda buluşarak başladık. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak'la birlikte katılım sağladığımız kahvaltılı istişare toplantımızda şoförlerimizin sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Oldukça verimli ve hoş sohbetlerle geçen programımıza vakit ayırıp gelen, ilgi gösteren Konaklı hattı dolmuş şoförlerine teşekkür ederiz. Bizler herkesin yüzü gülsün diye yola çıktık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 15:32