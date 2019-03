Sönmez'den velilere müjdeli proje

MİLLET İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Atatürk Bulvarı’nda esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret programlarını halkın talebi doğrultusunda düzenleyen Sönmez, esnafla birebir sohbet etti ve sıkıntılarını not aldı. Sönmez, “Sözlerinden vazgeçmeyen, arkasında duran bir yönetimle geliyoruz” dedi. Esnaf ziyaretinin ardından Psikolog ve Aile Danışmanı Aydın Şensoy'un ofis açılışına geçen ekip, ‘hayırlı olsun’ dileklerini ilettiler. Merkez ziyaretinin ardından Konaklı Gençlik Toplantısı’na geçen ekip, ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Hem kırsalda hem de merkezde adından söz ettiren Sönmez, halkla birebir temasını pazar programları ile devam ettirdi.

KONAKLI GENÇLİĞİNDEN COŞKULU KARŞILAMA

Alanya'nın doğusunda ve batısında etkin çalışmalarına devam eden Sönmez, kendi kalesi olan Konaklı Mahallesi’nde gençlerle buluştu. Konaklı gençlerinin düzenlediği ve Konaklı Seyir Terası’nda gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar veren Sönmez’e ilgi yüksekti. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Efsane Başkan Abdullah Sönmez'le Alanya'da bu seçimi alacağız. Antalya Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in sizlere çok selamı var. Antalya'da Böcek, Alanya'da Sönmez diyerek bu yolda başarıya ulaşacağız” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Efsane Başkan Abdullah Sönmez Konaklı'nın vefalı başkanı oldu, sizler de onun vefalı halkı. Geçmişte yapmış olduğu çalışmalar sahada bize güç veriyor. İnsanlar onu 'Halkın Başkanı' olarak biliyor. Özellikle Alanya'nın batı bölgesinin içme suyu problemini çözmesi ile efsane olan Abdullah Başkan, Alanya'ya hizmet verecek en iyi başkandır. Biz kendisini adayımız olarak takdim ederken yaptıklarıyla gurur duyarak anlatıyoruz. Abdullah Sönmez'le Alanya'nın yüzü gülecek” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK’

Konaklı gençlerinin 'Abdullah Sönmez, Sözünden Dönmez', 'Vefalı Başkan, Sönmez Başkan', 'Sönmez Geliyor' tezahüratlarıyla konuşmalarına başlayan Abdullah Sönmez, “Konaklı'nın her taşında, her yolunda, kısacası her yerinde izleriniz var” dedi. Çıktığı bu yolda Konaklı gençlerinin desteği ile kendisini daha güçlü hissettiğini belirten Sönmez, “Gördüğümüz bu görkemli kalabalık hepimizin emeği. Bu büyük aile ile bağımız geçmişten geliyor. Bu bağımızı şimdi geleceğe taşıyoruz” dedi. Seçildiği takdirde Alanya’daki 50 bin öğrencinin okul servislerini ücretsiz hale getireceklerini söyleyen Sönmez, “Beni bu projem yüzünden eleştiriyorlar. Niyet doğru olursa her şey olur. Konaklı'da olduğu gibi tüm Alanya'da ilköğretim öğrencilerine ücretsiz servis hizmeti vereceğiz, ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Bunu Konaklı’da belediye başkanlığım döneminde yaptım, yine yapacağım” dedi.

‘KONAKLI SEYİR TERASI SORUN YARATTI’

Konaklı Seyir Terası’nı halka hizmete açtığı dönemde, Konaklı Belediyesi personelinin itinayla temizliğini yaptığını vurgulayan Sönmez, Alanya Belediyesi yönetiminin ilk 2 yılında Konaklı Seyir Terası’ndan ücret aldığını söyledi. Sönmez, "2004 yerel seçimlerinde ‘Abdullah Sönmez ağaçları bile sulayamaz, Konaklı’yı satar’ dediler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama 6 ayda suyu getireceğimi söyledi, 3 ayda su sorununu çözdüm. İki yılda kanalizasyon ve arıtma sorununu çözdüm. Üstelik iktidar partisinde değil, Doğru Yol Partisi'nden adaydım. Ama niyetimiz doğruydu ve halisti. Altyapıyı yaparken bir taraftan da üstyapıyı yaptık” diye konuştu.

‘KALABALIK OLSUN DİYE İNSAN TAŞIMIYORUZ’

Halkla gönül bağını kimsenin sorgulayamayacağını söyleyen Sönmez, “Ben bugüne kadar kimseye gönülsüz iş yaptırmadım. Bana oy verenden çok oy vermeyenin kapısına gittim. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bende ayrım yok. Herkes eşitim. Benim gibi düşünen ekibimle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bizler çok güçlü geliyoruz. Etrafınıza bakın. Biz insan taşımıyoruz. Bizde birlik var. Kalabalık gözüksün diye insanları bir yere yığmıyoruz. Biz samimi davranıyoruz. Göz boyamaya çalışmıyoruz. Neysek oyuz” dedi. Göreve geldiğinde hizmeti eşit vereceklerini, kimseyi ayırmayacaklarını belirten Sönmez, “Mevcut yönetimin tüm Alanya'ya hizmetleri eksik, yetersiz ve ayrım çok fazla. Halkın taleplerini dinlemeden, sokaktan uzak bir yönetme anlayışı ile bu işler olmaz. Herkesin düşüncesi benim için önemli. Benim başkanlığım döneminde kapımdan kimse dönmedi, Alanya'da da böyle olacak. Alanya artık sözünden dönmeyen, söylediğini yapan yönetimle tanışacak” diye konuştu.

‘MUHİTTİN BAŞKAN MUTLAKA SEÇİLMELİ’

Rahat hizmet için Antalya’da Muhittin Böcek’in seçimi kazanması gerektiğini söyleyen Sönmez, “Muhittin Başkan ile geçtiğimiz günlerde uzun süre sohbet ettik. ‘Seçimi kazanalım, her türlü hizmeti birlikte yapacağız’ dedi. Çok iyi çalışalım, şehrin her köşesine ulaşalım” dedi. Seçim atmosferinin kendilerinin lehine olduğunu dile getiren Sönmez, “Şu çok iyi bilinmeli ki, ‘Güç bizde, iktidar biziz. Yerel iktidar biziz, genel iktidar da biziz’ diyerek bizi çökertmeye kimsenin gücü yetmez. Hepimiz saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Ola ki gerginlikler olursa bunlara uymadan en güzel şekilde siyaset yapmak zorundayız” dedi.