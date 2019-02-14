Sönmez Başkan Böcek’le buluştu

-Haber: ALPER KUTAY

TOPLANTIDA konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Biz bugüne kadar kimseyi ötekileştirmedik. 25 yıllık siyasi hayatımda, bugüne kadar kimseyle kurum kuruluşlarla kavga etmeden 19 ilçede en yüksek oyla seçilerek bugünlere gelmiştik. Biz zaten ittifakla bugünlere geldik. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz” dedi. Programa CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti’nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ile ilçe teşkilat başkanları katıldı. “Sadece CHP ve İyi Parti değil, Antalya’da yaşayan herkesle ittifakımız vardır” diyen Böcek, “Biz bugüne kadar kimseyi ötekileştirmedik. 25 yıllık siyasi hayatımda, bugüne kadar kimseyle kurum kuruluşlarla kavga etmeden 19 ilçede en yüksek oyla seçilerek bugünlere gelmiştik. Biz zaten ittifakla bugünlere geldik, bundan sonra da hep birlikte Antalya sevdamızı bütün vatandaşlarımız görecektir” ifadelerini kullandı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Abdullah Sönmez, “CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in düzenlediği istişare kahvaltısına katılım sağladık. Aldığımız kararların Antalya'mıza ve Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte iyi olacak, birlikte kazanacağız” dedi.