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Sonbaharda deniz keyfi

Antalya ve Alanya sahilleri, eylül ayının ikinci haftasında yerli ve yabancı turistlerle doldu

Sonbaharda deniz keyfi

Antalya ve Alanya sahilleri, eylül ayının ikinci haftasında yerli ve yabancı turistlerle doldu

14 Eylül 2013 Cumartesi 14:42
Sonbaharda deniz keyfi
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ANTALYA ve Alanya sahilleri, eylül ayının ikinci haftasında yerli ve yabancı turistlerle doldu. 

Tüm yurtta soğuk hava ve yağmur etkisini göstermeye başlarken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Ortaöğretim kurumlarının açılmasına bir gün kala tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Plajları'na akın etti. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, eylül ayının ikinci haftasında yerli ve yabancı turistler yine sahilleri doldurdu. 

Sabahın erken saatlerinde sahile gelen tatilciler dalgasız denizde keyif yaparken, bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Kahvaltı yapmak isteyenlerin tercihi de sahil kenarı oldu. Orta öğretim kurumlarının açılmasına bir gün kala denizin keyfini çıkaranlar ise çocuklar oldu. 

Hafta sonu tatilini denizde geçiren Serap Şimşek, Antalya'nın en güzel mevsiminin sonbahar olduğunu belirterek, "Her yer soğumaya başladı ama biz yazı yaşamaya devam ediyoruz. Sıcakların keyfini çıkarıyoruz. Antalya'nın denizi ve doğası çok güzel" dedi. 

Yeliz Sezen ise Antalya'nın yaz mevsiminin çok uzun olduğunu ifade ederek, "Eylül ayında bile hafta sonu sahil dolu. İki ay daha bu doluluk devam eder. Biz de hafta sonu kaçamak yapıp gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Antalya'da yazdan kalma günler yaşandığını aktaran Mehmet Tunç ise sıcak ve denizin keyfini çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.
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Son Güncelleme: 14.09.2013 14:44
Anahtar Kelimeler:
SonbaharSahilDeniz
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