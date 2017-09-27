Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Sonar’ın seçim anketinde AKP yüzde 38, CHP Yüzde 28

Sonar Araştırma Şirketi'nden bir son dakika anketi geldi. Son seçim anketi yayınlandı. Araştırma sonuçları, AKP'nin oy kaybına dikkat çekerken 5 partili Meclis'i işaret ediyor

Sonar’ın seçim anketinde AKP yüzde 38, CHP Yüzde 28

Sonar Araştırma Şirketi'nden bir son dakika anketi geldi. Son seçim anketi yayınlandı. Araştırma sonuçları, AKP'nin oy kaybına dikkat çekerken 5 partili Meclis'i işaret ediyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:18
Sonar’ın seçim anketinde AKP yüzde 38, CHP Yüzde 28
banner404

SONAR Araştırma Şirketi’nin son seçim anketi yayınlandı.  Yayımlanan araştırma sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybı dikkat çekti. Ankete göre; kararsızlar dağıtılınca  AKP yüzde 38.2, CHP ise yüzde 28.4 olarak hesaplandı.
DİĞER PARTİLER SINIRDA
Araştırmaya göre; HDP yüzde 10.6, MHP ise 10,1 oy oranına sahip.  MHP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in partisinin oy oranı ise yüzde 10.8.
YA 5 PARTİLİ YA DA 2 PARTİLİ MECLİS
Araştırma notunda ise şöyle deniliyor: “Araştırma sonuçları 5 partili bir Meclis’i gösteriyor olmasına rağmen hata payı göz önünde bulunduruluduğunda 2 partili bir Meclis ihtimali de diğer partiler açısından bir risk kabul edilebilir.”
“UYKULARI KAÇIRACAK BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR”
Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını “Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sonar’ın Seçim AnketiAkpCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim