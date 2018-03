Son umudu ilik nakli

SUGÖZÜ Mahallesi'nde oturan 36 yaşındaki Ali ve 31 yaşındaki Esma Güney çiftinin oğulları Efe, 2013 yılında 1'inci sınıftayken okul yetkilileri tarafından halsiz olduğu gerekçesiyle aileye haber verilerek hastaneye gönderildi. 17 Ocak 2013'te Alanya Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirilen Efe, lösemi şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahlillerin ardından Efe'ye lösemi teşhisi konuldu. Aynı hastanede tedavisine başlanan Efe Güney'e 1 yıl ağız, 1 yıl da damar yolundan olmak üzere 2 yıl boyunca kemoterapi uygulandı. Tedaviye cevap veren Efe Güney, 2015 yılı şubat ayında hastalığı atlattığı gerekçesiyle kemoterapi sonlandırıldı. Aradan geçen 8 ay boyunca durumu iyiye gittiği düşünülen Efe Güney'in, 2015 ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki kontrollerinde hastalığının tekrar ettiği tespit edildi.

3 AY SONRA ÖLÜMCÜL EVREYE GEÇECEK

Doktorlar Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile Efe'yi Antalya'da özel bir hastaneye yatırırken, ona uygun ilik bulabilmek için de araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ve kendileri de dahil olmak üzere akrabaları ve çevresindekilerden uygun ilik arayan ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi gören Efe'nin ilik nakli için 3 ayı kaldığını belirten ailesi, uygun ilik bulunması için yardım istedi.

Hastalığın ikinci kez tekrarladığını duyduklarında yıkıldıklarını söyleyen anne Esma Güney, "Doktorlar bize ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Şu anda hastanede yatıyor, ilik bekliyor. Nakil olması gerekiyor" dedi.

'HİÇBİR AKRABANIN İLİĞİ UYMADI'

İlik nakli için kısıtlı süreleri kaldığını anlatan Esma Güney şunları söyledi:

"İlik nakli için Sağlık Bakanlığı'nın yeni hayata geçirdiği TÜRKÖK ile çevremizde ilik aradık. Devlet 30 kişiye hiçbir ücret almadan ilik nakli için tüm tahlilleri karşılıyor. 30 kişiden sonra ücrete tabi oluyor. Anne, baba, kardeş ve akrabaları başta olmak üzere 30 kişinin iliklerine bakıldı. Hiçbirinin uymadığını söylediler. Bunun üzerine yurtiçi ve yurtdışı taranmaya başlandı. İnsanlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

'6 AY SÜRE VERDİLER 3 AYI BİTTİ'

Tüm umutlarının ilik nakline bağlı olduğunu vurgulayan baba Ali Güney de şöyle konuştu:

"Biz yakın çevremizden 30 kişiye baktırdık. Uyan olmadı. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yaptık. Devletten, sayın başbakanımız olsun, bakanlarımız olsun nakil için yardım bekliyoruz. Bize 6 ay süre verdiler ve bunun 3 ayı bitti. Şu an ilaç tedavisine devam ediyoruz. Bu da nereye kadar bilemiyoruz. Nakil olana kadar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Nakil konusunda insanlarımız bayağı bilgisiz. Bugün benim, yarın bir başkasının başına gelebilir. Herkesin Kızılay'a kan vermesini bekliyoruz. Benim çocuğuma uymasa da başka birinin çocuğuna uyabilir. Şu an ilik nakli bekleyen 800 çocuk var."