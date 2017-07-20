Son mesajıyla "Adeta ölümünü hissetmiş" dedirtti

UZUN süredir prostat kanseri tedavisi gören pop müziğinin efsane isimlerinden Harun Kolçak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Kolçak en son Twitter'da gelecek planları yapanlara seslendi.

ÖLÜMÜNÜ HİSSETMİŞ

Harun Kolçak son paylaşımında "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." diye yazınca herkes ölümünü hissetmiş demeden edemedi.

İşte Harun Kolçak'ın son paylaşımı: