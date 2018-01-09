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Son kez Antalya’dan ailesiyle uçtu

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından 63 yaşındaki Yusuf Sezai Turan, Antalya-İstanbul uçuşla olarak pilotluğa veda ederek emekli oldu. Pilotun son uçuşuna ailesi de yolcu olarak eşlik etti

Son kez Antalya’dan ailesiyle uçtu

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından 63 yaşındaki Yusuf Sezai Turan, Antalya-İstanbul uçuşla olarak pilotluğa veda ederek emekli oldu. Pilotun son uçuşuna ailesi de yolcu olarak eşlik etti

09 Ocak 2018 Salı 13:46
Son kez Antalya’dan ailesiyle uçtu
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HAVA Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra bir süre  özel sektörde görev yapan Yusuf Sezai Turan, son 21 yıldır da THY’nin Airbus tipi uçaklarında  görev yapıyordu. Turan, önceki gün gerçekleştirdiği  Antalya-İstanbul seferiyle son uçuşunu gerçekleştirdi. Turan’ı son uçuşunda  eşi Ayten Turan ile  THY’de aynı filoda görev yapan oğlu Kaptan Pilot Evren Turan ve  pilotaj eğitimine  devam eden  diğer oğlu  Eren Turan  da  yolcu olarak eşlik etti. Turan’ın oğulları ile birlikte aynı kokpitte görev yapma isteğine, uçuş emniyeti açısından izin verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEmekli PilotAntalya-İstanbulYusuf Sezai Turan
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