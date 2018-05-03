Son kahraman Engindeniz

Şerife ÇOBAN

HAYATE Hanım İlköğretim Okulu’nun öğrencileri tarafından Alanya’nın gelişimine önemli katkılar sunan kişiler arasından seçilen “Hayatımın Kahramanı Sen Ol” programının son konuğu Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz oldu. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun Murat Soy Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Engindeniz’in yanısıra Okul Müdürü İrfan Arık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sınıf Öğretmeni Aslan Uslu, proje kapsamında öğrencilerin seçimiyle hayatlarının kahramanı olarak seçtikleri Nilbanu Engindeniz’in hem öğrenciler hem de veliler tarafından çok sevilen birisi olduğunu söyledi.

'MUTLU VE BARIŞ DOLU BİR GELECEK DİLERİM'

Program ilköğretim öğrencileri tarafından, Yazar-Yönetmen Nilbanu Engindeniz’in özgeçmişi okunarak başladı. Ardından kürsüye gelerek öğrencilere hitap eden Nilbanu Engindeniz duygu dolu anlar yaşarken şunları söyledi, "Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Böyle bir projeyle karşılanmak beni çok mutlu etti. Gelecek siz çocuklarımızın. Dilerim mutlu, huzurlu ve barış dolu bir ömrünüz olur. Bu güzel projede emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

ENGİNDENİZ ÇOCUKLARLA ŞARKI SÖYLEDİ

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz, sahneye gelen minik öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi. Nilbanu Engindeniz’in en sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısıyla Engindeniz’i hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Programın ardından Okul Müdürü İrfan Arık, Nilbanu Engindeniz’e teşekkür plaketi verirken, Engindeniz de kaleme aldığı çocuk kitaplarını öğrenciler için tek tek imzalayarak onlara hediye etti.