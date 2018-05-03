Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102909
ALTIN
177.761
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7193
EURO
5.0553
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...

Son kahraman Engindeniz

Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun öğrencileri tarafından Alanya’nın gelişimine önemli katkılar sunan kişiler arasından seçilen “Hayatımın Kahramanı Sen Ol” programının son konuğu Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz oldu. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun Murat Soy Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Engindeniz’in yanısıra Okul Müdürü İrfan Arık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı

Son kahraman Engindeniz

Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun öğrencileri tarafından Alanya’nın gelişimine önemli katkılar sunan kişiler arasından seçilen “Hayatımın Kahramanı Sen Ol” programının son konuğu Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz oldu. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun Murat Soy Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Engindeniz’in yanısıra Okul Müdürü İrfan Arık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:53
Son kahraman Engindeniz
banner404

Şerife ÇOBAN

HAYATE Hanım İlköğretim Okulu’nun öğrencileri tarafından Alanya’nın gelişimine önemli katkılar sunan kişiler arasından seçilen “Hayatımın Kahramanı Sen Ol” programının son konuğu Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz oldu. Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun Murat Soy Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Engindeniz’in yanısıra Okul Müdürü İrfan Arık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sınıf Öğretmeni Aslan Uslu, proje kapsamında öğrencilerin seçimiyle hayatlarının kahramanı olarak seçtikleri Nilbanu Engindeniz’in hem öğrenciler hem de veliler tarafından çok sevilen birisi olduğunu söyledi.
'MUTLU VE BARIŞ DOLU BİR GELECEK DİLERİM'
Program ilköğretim öğrencileri tarafından, Yazar-Yönetmen Nilbanu Engindeniz’in özgeçmişi okunarak başladı. Ardından kürsüye gelerek öğrencilere hitap eden Nilbanu Engindeniz duygu dolu anlar yaşarken şunları söyledi, "Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Böyle bir projeyle karşılanmak beni çok mutlu etti. Gelecek siz çocuklarımızın. Dilerim mutlu, huzurlu ve barış dolu bir ömrünüz olur. Bu güzel projede emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."
ENGİNDENİZ ÇOCUKLARLA ŞARKI SÖYLEDİ
Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz, sahneye gelen minik öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi. Nilbanu Engindeniz’in en sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısıyla Engindeniz’i hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Programın ardından Okul Müdürü İrfan Arık, Nilbanu Engindeniz’e teşekkür plaketi verirken, Engindeniz de kaleme aldığı çocuk kitaplarını öğrenciler için tek tek imzalayarak onlara hediye etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Hayate Hanım İlköğretim OkuluAlanya Belediye Tiyatrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix
Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix
Aydoğan’dan annelere özel kampanya
Aydoğan’dan annelere özel kampanya
ALKÜ’den dev sempozyum
ALKÜ’den dev sempozyum

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim