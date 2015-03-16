Son durağı Alanya oldu

16 Mart 2015 Pazartesi 09:11
ABD'Lİ hidrolik mühendisi Gary Conley, 2013 yılında kız arkadaşını da yanına alarak Kaliforniya Eyaleti'nden sörf yapmak için motosikletiyle çıktığı turda, 32 Afrika ülkesiyle İsrail ve Yunanistan'ı gezdi. 2 yıllık turunu tamamlayıp ülkesine dönme planları yapan Conley, internette bulduğu Alanya Sörf Takımı'nın üyeleriyle temasa geçerek Alanya'ya gelmek istediğini söyledi. Alanya Sörf Takımı'nın daveti üzerine ülkesine dönmekten vazgeçerek motosikletiyle Alanya'ya gelen Conley, Alanya Sörf Takımı üyeleriyle 2 gündür Kleopatra ve Keykubat Plajı'nda sörf yaparak dalgalı denizin keyfini çıkarıyor.
'BURADAKİ DALGALARI ÇOK SEVDİM'
Sörf tutkunu Gary Conley, kız arkadaşıyla birlikte 2 yıl önce Kaliforniya'dan yola çıkarak Londra üzerinden Afrika'ya geçtiklerini söyledi. Burada tüm sahilleri tur attıktan sonra İsrail ve Yunanistan'a geçtiğini belirten Conley, "Daha sonra da Türkiye'ye geldim. Buradaki dalgaları çok sevdim. Türkiye'deki dalgalar, Akdeniz sahillerinin en iyi dalgaları arasında yer alıyor. Afrika'dayken Alanya Sörf Takımı ile temasa geçtim. İnternet sitesi sayesinde burada sörf yapıldığını duydum. Alanya'da sörf yapmak istediğimi söyledim. Beni davet ettiler. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
ALANYA'YA TAHTASIZ GELDİ
Afrika'nın 32 ülkesinde sörf yaptığını vurgulayan Conley, "Afrika'da çocuklara tahtamı hediye ettim. Buraya tahtasız geldim. Alanya Sörf Takımı bana ekipman desteği verdi. Afrika çok enteresan ve dünyanın en kaliteli dalgalarına sahip kıtadır. Bu nedenle Afrika'yı tercih ettik. Dünyanın iyi sörf noktaları çok kalabalıktır. Bu nedenle sörf konusunda daha bakir bir bölge olan Afrika'yı tercih ettik. Sahilde tek başınıza veya birkaç kişiyle sörf yapmak çok keyifli oluyor. Yerel insanları görmek de çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 08:15