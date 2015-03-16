Son durağı Alanya oldu

ABD'Lİ hidrolik mühendisi Gary Conley, 2013 yılında kız arkadaşını da yanına alarak Kaliforniya Eyaleti'nden sörf yapmak için motosikletiyle çıktığı turda, 32 Afrika ülkesiyle İsrail ve Yunanistan'ı gezdi. 2 yıllık turunu tamamlayıp ülkesine dönme planları yapan Conley, internette bulduğu Alanya Sörf Takımı'nın üyeleriyle temasa geçerek Alanya'ya gelmek istediğini söyledi. Alanya Sörf Takımı'nın daveti üzerine ülkesine dönmekten vazgeçerek motosikletiyle Alanya'ya gelen Conley, Alanya Sörf Takımı üyeleriyle 2 gündür Kleopatra ve Keykubat Plajı'nda sörf yaparak dalgalı denizin keyfini çıkarıyor.

'BURADAKİ DALGALARI ÇOK SEVDİM'

Sörf tutkunu Gary Conley, kız arkadaşıyla birlikte 2 yıl önce Kaliforniya'dan yola çıkarak Londra üzerinden Afrika'ya geçtiklerini söyledi. Burada tüm sahilleri tur attıktan sonra İsrail ve Yunanistan'a geçtiğini belirten Conley, "Daha sonra da Türkiye'ye geldim. Buradaki dalgaları çok sevdim. Türkiye'deki dalgalar, Akdeniz sahillerinin en iyi dalgaları arasında yer alıyor. Afrika'dayken Alanya Sörf Takımı ile temasa geçtim. İnternet sitesi sayesinde burada sörf yapıldığını duydum. Alanya'da sörf yapmak istediğimi söyledim. Beni davet ettiler. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

ALANYA'YA TAHTASIZ GELDİ