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Son dakika… Milyonlarca memuru ilgilendiren ücretler açıklandı

Fazla mesai ücretine yüzde 7.6 zam geldi! Memur bundan böyle çalıştığı her fazladan bir saat için 1 lira 97 kuruş alacak. Bu miktar tabii ki yeterli değil fakat çoğu özel sektör firmasında bu da yok

Son dakika… Milyonlarca memuru ilgilendiren ücretler açıklandı

Fazla mesai ücretine yüzde 7.6 zam geldi! Memur bundan böyle çalıştığı her fazladan bir saat için 1 lira 97 kuruş alacak. Bu miktar tabii ki yeterli değil fakat çoğu özel sektör firmasında bu da yok

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:33
Son dakika… Milyonlarca memuru ilgilendiren ücretler açıklandı
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MEMURLARIN saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7,6 artış gösterecek. 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2018’den itibaren 1 lira 97 kuruş olarak uygulanacak.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,93 lira yerine 2,08 lira fazla mesai ücreti ödenecek.
BELEDİYE BAŞKANLARINA 2 LİRA 8 KURUŞ

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,08 lira fazla çalışma ücreti alacak.
90 SAATİ AŞMAYACAK

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 1,97 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.
Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,97 lira ödenecek.
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,40 lira ödemede bulunulacak.
YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan’a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 63 liradan 67,40 liraya çıkacak.
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 57,5 liradan 61,50 liraya yükselecek.
En alt kademedeki memura ise 36,25 lira yerine 38,75 lira ödenecek.
 

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Memur MaaşıZamSAAT ÜCRETİ
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