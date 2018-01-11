Son Dakika: Milli sporcunun şok eden görüntüsü için flaş açıklama!

AVRUPA şampiyonu olan milli güreşçi işitme engelli Seyfullah Karadeniz hakkında temizlik yaptığına dair iddialara Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’tan açıklama geldi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş konuyla ilgili bilgisinin olmadığını, medyaya yansıdıktan sonra haberinin olduğunu aktardı. Konuyla ilgili araştırma yapacağını bildirerek, ilk olarak sporcuyla görüşeceğini ifade etti.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, “Bize bu olay ulusal medyaya yansıdıktan sonra ben de bu işe vakıf oldum. Daha önce bu konuda bilgim olmadı. Bu işin usulü aslında şudur: Kamuda ya da herhangi bir yerde bir sorun varsa ilin valisi bilgilendirilmelidir. Bu işi çözemezse ondan sonra kamuya yansır. Bu bize iletilmediği için doğrudan medya kanalı ile halkımıza ulaşmış oldu. Burada kendimizi de şahsım adına kabahatli olarak kabul ediyorum ama bize yansımış olsaydı ama bizde halka yansımadan çözerdik" dedi.

Açıklamasını sürdüren Vali Aktaş, “Ulusal bir sporcumuzun böyle duyurulması devletin zaafı olarak halk tarafından algılanabilir. Kamuda kendisine tanımlanan bir görevi yapıyor. Bu görev de temizlik görevi. Ulusal bir sporcumuzsa, başarı sağlamışsa moral motivasyon olarak da ayakta kalması icap eder. Kendisi tabii ki çalışacak, aldığı ücreti hak etmeli ama daha farklı bir görevde çalıştırılabilir. Ben Ankara’da toplantıdaydım yeni geldim. Talimatı verdim sabahleyin ilk işim sporcumuzla görüşmek, amirleri ile görüşmek olacak. Bu işi milletimize yakışır bir şekilde çözeceğiz. Bundan halkımız emin olabilir" ifadelerine yer verdi.