Son dakika: KYK burs sonuçları açıklandı!

KYK burs sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 24 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından KYK burs sonuçları 16 Kasım tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler, KYK sonuçlarını TC Kimlik bilgileri ile öğrenebilecek.

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2018 KYK BURS ÜCRETLERİ BU YIL NE KADAR?

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; lisans ve önlisans bölümünde okuyan üniversite öğrencileri KYK’dan 470 TL alacak. Yüksek lisans yapanlar 940 TL, Doktora yapanlar ise 1410 TL kurum tarafından alacaklar. Son beş yılda burs ücretleri: 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400, 2017 yılında 425 ve 2018 yılında 50 TL zam gelerek 475 TL oldu.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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