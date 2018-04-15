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Son dakika: Kırmızı listede aranan terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonda kırmızı listede aranan Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: Kırmızı listede aranan terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonda kırmızı listede aranan Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

15 Nisan 2018 Pazar 10:42
Son dakika: Kırmızı listede aranan terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü
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TSK'DAN yapılan açıklamada; "Irak Kuzeyi/Hakurk-Kani Rash bölgesinde, 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
 

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Son Güncelleme: 15.04.2018 10:45
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TerörEtkisizYakalandıPKKKırmızıListe
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