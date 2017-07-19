Son dakika... İşte yeni Bakanlar Kurulu'nun detayları...

DEĞİŞİKLİĞE gidilen Bakanlar Kurulunda 20 bakan kabinede kaldı.

-Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da kabinede yer almadı.

-Bakanlar Kurulundaki en kapsamlı değişiklik, Başbakan Yardımcılıklarında yapıldı. Toplam beş Başbakan Yardımcısından dördü değişti. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçim hükümetiyle kabineye giren Tuğrul Türkeş Bakanlar Kuruluna veda etti. Kabinede yer almayan diğer Başbakan Yardımcısı ise AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak oldu.

-Kabinede Başbakan Yardımcısı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olurken, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanı görevine getirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Son dakika... İşte yeni Bakanlar Kurulu

Son dakika... İşte yeni Bakanlar Kurulu

- Kabinede 2 kadın bakan

Kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yerini korurken, kabinenin ikinci kadın bakanı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu oldu.

Sarıeroğlu, ANAVATAN Hükümeti'nde 1987-1991 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan İmren Aykut'un ardından, bu koltuğa oturan ikinci kadın siyasetçi oldu. Aykut'tan 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Sarıeroğlu'nun, sendikacılık geçmişi de bulunuyor.

Kabinenin en genç üyesi ise yine 36 yaşındaki Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

-Kabinen bir diğer yeni ismi de Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Ahmet Demircan. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Demircan, uzun yıllar çeşitli devlet hastanelerinde görev aldı. Demircan, 20 ve 21. Dönem'de de Samsun Milletvekili seçilmiş, Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

İşte yeni bakanlar ve kabineden ayrılan isimler

İşte yeni bakanlar ve kabineden ayrılan isimler

- Çavuşoğlu soyadlı ikinci bakan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı kabineye, aynı soy isme sahip Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Başbakan Yardımcısı olarak girdi.

Yunanistan Gümülcine doğumlu Hakan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

- Şanlıurfa'dan Çelik gitti, Fakıbaba geldi

60, 61 ve 62’nci hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürüten, 64'üncü hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlenen Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik de kabineye veda etti.

Çelik görevini ise aynı kentten milletvekili seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bıraktı.

Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile aynı fakülteden mezun olan Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Fakıbaba, 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerde büyük başarı göstererek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra ise AK Parti'ye katılmıştı.

- Gaziantep'ten ikinci bakan

Kabinen bir diğer genç ismi de 12 Mart 1977 doğumlu Abdulhamit Gül. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ardından kabinenin ikinci Gaziantepli bakanı olan Gül, Nizip'te doğdu. Görevi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan devralacak olan Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

- Orman ve Su İşleri yine Eroğlu'na teslim

Veysel Eroğlu, uzun soluklu bakanlık görevine yine devam edecek. Eroğlu, 2007 yılındaki 60. Hükümet'in Çevre ve Orman Bakanı olarak kabinede yerini almıştı. Bakanlığın yapısının değişmesinin ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini sürdüren Eroğlu, 10 yıldır kabinede yer alıyor.



