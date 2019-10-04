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Son dakika! Irak'ta meclis çalışmaları askıya alınsın çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine meclis çalışmalarını askıya alma çağrısında bulundu

GÜNCEL 04.10.2019, 15:47
Son dakika! Irak'ta meclis çalışmaları askıya alınsın çağrısı
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SADR, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin birinci grubu Sairun'un  milletvekillerine seslenerek, "Ülkede yaşananlara karşı milletvekilliğinizi hiç  tereddüt etmeden askıya alın." ifadesini kullandı.

Şii lider, Sairun milletvekillerinden, halkın talepleri yerine  getirilinceye kadar meclis oturumlarına katılmamalarını istedi.
Sairun Blokunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili  bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana  "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen  gösterilerde 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.
 

#Irak
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