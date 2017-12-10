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Son dakika... İptal haberleri art arda geliyor

İSTANBUL’da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İDO, dün lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklarken Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor

Son dakika... İptal haberleri art arda geliyor

İSTANBUL’da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İDO, dün lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklarken Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor

10 Aralık 2017 Pazar 08:26
Son dakika... İptal haberleri art arda geliyor
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İDO'nun 07.00'deki Yenikapı - Bandırma, 07.45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO’da ise 08.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
IdoLodosIptal
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