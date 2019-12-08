Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Şimdiden konferansta alınacak kararların tüm İslam ülkeleri için yol gösterici olmasını umuyorum. Tartıştığımız konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları fiile geçirmemiz son derece önemlidir.

İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra kararların tatbiki uygulamaya geçmesi de gerekir. Müslümanlar olarak 1,7 milyar lira gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Stratejik konumu ile İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor.

Dünya petrol üretiminin yüzde 65’i doğalgaz üretiminin yüzde 55’i uranyumun yüzde 40’ı İslam ülkelerindedir.

İslam İşbirliği teşkilatı nüfusunun yüzde 21’i aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Tüm imkanlarına rağmen İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı yüzde 10’u bulmuyor.

Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz. Demek ki İslam ülkeleri kendi aralarında zekat vermeyi çalıştırmıyor.

Tablo samimi öz eleştiri yapmamızı gerektiriyor. Sorunlarımızı görmezden gelmemizin hiç kimseye faydası olmayacaktır. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Neden ticarette dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor.