Son dakika - Google Türkiye için lisansları durdurdu

Rekabet Kurumu'nun Amerikan devi Google hakkında 'haksız rekabete yol açtığı' gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google iş ortaklarına mektup yazdı. Google'ın mektupta bu durumun düzeltilmemesi durumuda Türkiye'de piyasaya sürülecek android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği iddia edildi.

Lisans durdurma kararı

Bu ceza kararı üzerine Google, Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir yazı yazarak aldığı kararı duyurdu. Google, 12 Aralık itibariyle Türkiye'de satışı yapılan android işletim sistemli akıllı telefonlardaki kendilerine ait programların lisansını iptal ettiğini, bu tarihten sonra piyasaya girecek android telefonlara Google programları için lisans verilmeyeceğini, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi. Yazıda, bundan böyle Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye'de satılan android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.