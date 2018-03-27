Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

Son dakika: Gece yarısı kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü

Son dakika: Gece yarısı kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü

27 Mart 2018 Salı 08:54
Son dakika: Gece yarısı kritik görüşme
banner404

BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

"PKK ÖNLEMLERİ..."

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GörüşmeGündem Son Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 27 Mart 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 27 Mart 2018
Neşe-i Muhabbet'te Yılmaz İster'le yola devam 
Neşe-i Muhabbet'te Yılmaz İster'le yola devam 
Doğum gününde kara toprağa... 3 gencin hazin sonu
Doğum gününde kara toprağa... 3 gencin hazin sonu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim