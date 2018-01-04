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Son dakika... FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Son dakika... FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

04 Ocak 2018 Perşembe 08:33
Son dakika... FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon
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KONYA merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem  yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları  sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem  imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 70 şüpheli hakkında yakalama  kararı çıkartıldı.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen  şüphelilerden 58'inin muvazzaf asker, 12'sinin ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu  öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  (KOM) ekiplerince Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı  operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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