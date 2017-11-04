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Son dakika: Denizli'de bir evde patlama! Yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika: Denizli'de bir evde patlama! Yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:34
Son dakika: Denizli'de bir evde patlama! Yaralılar var
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ALINAN bilgiye göre, Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak'ta iki katlı bir evde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu patlama sonucu evin duvarı yıkıldı. Olay yerine itfaiye, 112 Sağlık, Emniyet ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Patlama meydana gelen evin duvarları yıkıldı. Yaralanan Ahmet (60) ve eşi Amine Yıldız (61), gelini Gülistan Uyar (22) ve bir yaşındaki kızı Ece Nur ile Leyla Yıldız (19) hastanelere kaldırıldı. Evde bulunan Abdullah (30) ve Rıdvan Yıldız (20) ise patlamadan yara almadan kurtuldu.Patlama sonucu ön duvarı yıkılan evde büyük hasar oluştu. Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi. Patlamanın tüpten meydana geldiğini düşündüklerini belirten Yıldız, "Ev sahibi amcam oluyor. Yaralılar ise kardeşlerim. Birisi çay demlemek istemiş galiba. O anda patlıyor." dedi.

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Son Güncelleme: 04.11.2017 09:45
Anahtar Kelimeler:
SamsunPatlama
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