Son dakika... Çatalhöyük için şok iddia! Duvar yazısı ve çizimler...

İDDİA bilim ve uzay çalışmalarının yanı sıra dünya çapındaki arkeolojik araştırma ve bulgularla ilgili yazı ve haberler yayımlayan ‘LiveScience’ adlı web sitesinde yer aldı. Burada yayımlanan bir habere göre İngiliz arkeolog James Mellaart ölmeden önce, Afyon Beyköy’deki antik Yunan dönemi araştırmalarına ilişkin bazı bulgularının kendisi öldükten sonra yayımlanmasını İsviçreli jeoarkeolog Zangger’den istedi. Zangger de Mellaart’ın Londra’daki dairesinde ondan kalanlar üzerinde bir araştırma yaptı. Zangger’ün iddiasına göre dairede Melleart’ın Çatalhöyük’te keşfettiğini iddia ettiği duvar resimlerinin çizimleriyle kazınmış şist parçaları da buldu.

“ÇATALHÖYÜK RESİMLERİNİN KAÇI SAHTE BİLMİYORUZ”

Zangger’in haberde yer alan beyanlarına göre Mellaart; Çatalhöyük duvar resimlerini ilk olarak 1962 yılında Arkeoloji dergisinde yayınladı ve ilerleyen yıllarda daha da fazla örnek yayınladı. Mellaart’ın yayınlarda anlattığı bazı duvar resimleri sadece çizimlerden oluşuyordu ve gerçek fotoğraflar içermiyordu. Bunların arasında Çatalhöyük’te patlayan bir volkanı tasvir eden duvar resmi de var. Zangger’e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu belirsiz.

“İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ OLABİLİR”

Zangger Mellaart için şu yorumu yaptı. “Mellaart yayınlanan gerçekler, yayınlanmamış veri ve hayal gücünün bir karışımını oluşturdu. Bunları ayırt etmek neredeyse imkansız. Hala yaşamak için yarım yüzyılı vardı. Bu süre zarfında, giderek hayali bir dünyaya girmiş gibi görünüyor. Belki de meslektaşlarını bu alanda yanıltarak misillemeyi istemişti.”

ÇATALHÖYÜK’TE KAZILAR DEVAM EDİYOR

Haberde Çatalhöyük’te şu anda kazı yapan Ian Hodder ise durum hakkında yorum yapmayı reddettiği de belirtildi.

Mellaart, daha önce çalınan eserleri satmaya çalışan kaçakçılara yardım etmekle de suçlanmış ve Türkiye’de kazı yapmaktan men edilmiş...