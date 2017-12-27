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Son dakika: Askeriyede yeni dönem! Üst üste yaşanan sorunların ardından...

Kışlalarda yemek alımı, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak, sağlıksız gıda kışlaya giremeyecek

Son dakika: Askeriyede yeni dönem! Üst üste yaşanan sorunların ardından...

Kışlalarda yemek alımı, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak, sağlıksız gıda kışlaya giremeyecek

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:32
Son dakika: Askeriyede yeni dönem! Üst üste yaşanan sorunların ardından...
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ASKERİ kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerini önleyecek sistem değişikliği çalışmalarına hız verildi. Düzenleme ile yemek alımı, firmaların kendi belirlediği ürün yelpazesine teklif verme şeklinde değil, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak. Gıda ürünü alımlarında öncelik kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği taşıyan kuruluşlarda olacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ
Geçtiğimiz haziranda Manisa'daki Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin besin zehirlenmesi, askeri kışlalarda kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve son olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 44 askerin zehirlenmesi üzerine Savunma Bakanlığı harekete geçti. Kışlalarda yemek firmalarından kaynaklı bu tür olayların önünü almak için yemek alımı yönetmeliğinde yapılacak düzenlemenin ana hatları şöyle:

Eskiden düşük maliyet teklifini veren firmalarda ihalenin kalması kalite, ürün çeşitliliği ve yiyecek oranındaki seviyeyi düşürüyordu. Bunun önüne geçmek için yiyecek oranlarından markalara ve yemek çeşitliliğine kadar kumanya mönüsündeki iyileştirmeler bakanlığın istediği doğrultuda yapılacak. Kalitesiz ürünlerin kışlaya girmesi önlenecek.

G.ANTEP SORUŞTURMASI
 Kışlalardaki kaliteyi üst seviyede ve kontrol altında tutmak maksadıyla gıda ihtiyaçları öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan karşılanacak. Et ve et ürünlerinin tamamı Et Balık Kurumu'ndan satın alınacak. Zeytinyağı ve zeytin Marmara Birliği TARİŞ'ten, çay Çaykur'dan tedarik edilecek. Öte yandan Gaziantep Alpay Başaran Kışlası'nda önceki gece 44 erin gıdadan rahatsızlanması olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. 44 erden 40'ının taburcu olduğu da öğrenildi.(Sabah)

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