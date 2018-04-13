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Son dakika - Alanya'da deprem paniği 

Alanya, saat 20.14'de 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem paniğe yol açtı

Son dakika - Alanya'da deprem paniği 

Alanya, saat 20.14'de 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem paniğe yol açtı

13 Nisan 2018 Cuma 20:26
Son dakika - Alanya'da deprem paniği 
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ALANYA'DA herkes 20.14 itibariyle depremi hissetti. Depremin Alanya'nın bazı bölgelerde ciddi paniğe yol açtığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre depremin merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi. Saat 20.14'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Deprem, Alanya'da da hissedildi.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 20:34
Anahtar Kelimeler:
AlanyaDepremAksekiMerkez
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