Son dakika - Alanya'da deprem paniği 

ALANYA'DA herkes 20.14 itibariyle depremi hissetti. Depremin Alanya'nın bazı bölgelerde ciddi paniğe yol açtığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre depremin merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi. Saat 20.14'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Deprem, Alanya'da da hissedildi.