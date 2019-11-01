Son dakika - Alanya depremle sallandı
Merkez üssü Antalya'nın Akseki ve Manavgat ilçeleri olan iki deprem Alanya'da da hissedildi
GÜNCEL 01.11.2019, 13:18 01.11.2019, 14:57
T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 12.31'de merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.35 olarak ölçülen depremin büyüklüğü ise 1.6 olarak tespit edildi.
Alanya'ya komşu ilçe Akseki'deki küçük çaplı depremin hemen ardından merkez üssü Antalya'nın Manavgat ilçesi açıkları olan ikinci bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 13.17'de meydana geldi ve şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. Bu deprem Alanya'da da hissedildi. Alanya'da yüksek katlarda oturan bazı vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerini söylediler.
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