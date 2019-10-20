Son dakika - Alanya Cikcilli'de orman yangını!

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Cikcilli Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangın, havadan iki helikopterle ve karadan itfaiye ekipleriyle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Hacı İnce Et Entegre tesislerinin sınırları içerisindeki yaklaşık 1 dönümlük alan, yoldan geçen bir kişi tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritiyle çıkan yangından dolay yandı. Havadan ve karadan müdahale ile 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın esnasında çekilen görüntüler ve sonrasında yapılan röportajlar saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de.