Son dakika - Akdeniz'de deprem salladı!
AFAD Akdeniz'de meydana gelen depreme dair açıklama yaptı
GÜNCEL 24.11.2019, 14:31 24.11.2019, 14:34
İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığındaki deprem saat 13.57'de, 16.23 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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