Son dakika: Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı. Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.

İnşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor. Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı. Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip. Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor.