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Son dakika: Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki aramalarında ilçe kırsalında dev bir yer altı karargahı bulundu. İnşası bitmek üzere olan karargah, çam ormanı altında yerin 10 metre derinliğinde. Özel iş makineleriyle yapılan karargah yaklaşık bin teröristi alabilecek kapasitede. Karargah içindeki alanların genişlik ve yüksekliği araçların hareketine imkan verecek ölçülerde.

Son dakika: Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki aramalarında ilçe kırsalında dev bir yer altı karargahı bulundu. İnşası bitmek üzere olan karargah, çam ormanı altında yerin 10 metre derinliğinde. Özel iş makineleriyle yapılan karargah yaklaşık bin teröristi alabilecek kapasitede. Karargah içindeki alanların genişlik ve yüksekliği araçların hareketine imkan verecek ölçülerde.

15 Nisan 2018 Pazar 13:53
Son dakika: Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve  Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak  kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı.  Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer  altı karargahı tespit etti.

İnşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı,  Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor. Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı. Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava  araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip.  Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına  girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
AfrinSavaşTeröristKarargâhTSKÖSO
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