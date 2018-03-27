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Son dakika... Afrin'den acı haber... 2 şehit

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Son dakika... Afrin'den acı haber... 2 şehit

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu

27 Mart 2018 Salı 09:31
Son dakika... Afrin'den acı haber... 2 şehit
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TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
2 şehitGündemAfrin
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