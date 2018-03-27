Son dakika... Afrin'den acı haber... 2 şehit

Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

TSK 'dan yapılan açıklama şöyle:

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