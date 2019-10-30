Son dakika - ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı: 1 kişi öldü

BAŞKENT Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçilik binasına düzenlenen füzeli saldırıda 1 Iraklı askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel medya, saldırının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini duyurdu.