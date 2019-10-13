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Son dakika - ABD askerleri güneye çekiliyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdiğini duyurdu. Esper, “Başkanla dün gece konuştuk, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdi” ifadelerini kullandı

GÜNCEL 13.10.2019, 17:26
Son dakika - ABD askerleri güneye çekiliyor
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ESPER, “Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimatını verdi” ifadelerini kullandı. Esper’in verdiği bilgiye göre, 1000 ABD askeri, Suriye’nin kuzeyinden çekilerek, güneyine kaydırılacak.

Esper bu kararda, ‘Türk askeri ve YPG arasındaki süren çatışmada arada kalmamak’ istemelerinin olduğunu söyledi.

#ABD #ABD Savunma Bakanı Mark Esper #ABD Başkanı Donald Trump
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