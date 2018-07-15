SON DAKİKA: 7 yeni cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

8 NUMARALI Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

Yayımlanan kararnameler şöyle:

*Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

*Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

* Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

* Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

* Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

* Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

YAŞ’A YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

BİRLEŞEN KURUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Ayrıca, yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Kararname ile TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na dönüştürüldü.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

EPDK’DA ATAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı’na Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 11:44