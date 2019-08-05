Son anda kurtardı... İtfaiye erinden ders gibi sözler
Silivri'de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
EDİNİLEN bilgilere göre, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evlerin yanında bulunan yangına bazı vatandaşlar da bahçe hortumu ile su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı da Silivri itfaiye eri Onur Kalyoncu kurtardı.
“Otları yakmanın hiçbir faydası yok”
Alevlerin arasından çıkardığı yavru kaplumbağanın üzerini temizleyen itfaiye eri Onur Kalyoncu, "Otları yakmanın hiçbir faydası yok. Küçük kaplumbağamızı yangının içerisinden kurtardık. Sağlık problemi yok. Kendisini doğaya tekrardan salacağız” dedi.
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