Somalili gencin karanlık dünyasına Türkiye ışık oldu

SOMALİ'DE el bombasının patlaması sonucu yaralanan ve görme yetisini kaybeden Abukar Moallim Ahmed, Türkiye'de gerçekleştirilen komplike operasyonun ardından yeniden görmeye başladı. Ahmed, aynı ameliyatta iki ayrı göz cerrahının dört ayrı işlemi peş peşe gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında ülkesine döndüğünde, ailesini görebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan hekimlerden göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Kubilhan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abukar Moallim Ahmed'in nisan ayında gözünden ağır yaralandığını ve sadece ışık hissini alabildiğini belirterek, orada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat için Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Patlama nedeniyle hastanın sağ gözünde çeşitli yabancı cisimlerin bulunduğunu aktaran Elmas, "Hastamızın sağ gözünün en ön tabakası olan kornea yüzeyi, göz içi lens ve gözün sinirsel bölümü olarak isimlendirilen retinasında ciddi hasar tespit edildi." diye konuştu.

Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatın çok zor olduğunu vurgulayan Elmas, şu bilgileri verdi: "Hastanın korneası tamamen hasarlı olduğundan sinirsel bölümün cihazlarla varlığı belirlendi ancak gözün lens yapısı da parçalandığından arka bölüme de ulaşılması gerekiyordu. Bunun düzeltilebilmesi için buranın görülebilmesi gerekiyordu. Kornea yapısı hasarlı olduğundan bölge görülemediği için kornea nakli ve iyileşme tamamlandığında diğer uygulamaların yapılması gerekiyordu. Ancak bu sürede gözün arka tarafından hasar ilerleyecekti.

Bu durumda aynı anda hem kornea naklini hem de diğer ameliyatların birleştirilerek yapılmasını gerekli kıldı. Kornea nakli yapıldığında ise ödem oluşacağından arka taraf yine görülemeyecekti. Bu nedenle yapılan ameliyatta, ilk olarak geçici protez takılarak arka tabakaları görmemiz sağladı. Bu aşamadan sonra lensteki hasarlı parçanın alınması, göz arkasındaki yırtık bölgenin onarımını içeren diğer ameliyatlar gerçekleştirildi. Ardından da ameliyatın ilk aşamasında takılan protez çıkarıldı ve gerçek bir kornea nakledildi."

"Görme yetisi yüzde 100'e kadar çıkabilir"

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç de ameliyatın ilk aşamasında yapay kornea kullandıklarını anlatarak, "İşlem sırasında kullanılan yapay kornea ile işlem sırasında hekimin göz dokularını görebilmesi sağlandı. Bu yapay protezlerin kullandığı operasyonlar, çok nadir yapıldığı için çok özel uygulamalar." diye konuştu.

Göz hasarı yüksek olan hasta için bu ameliyatın son şans olduğuna dikkati çeken Hürmeriç, şunları kaydetti: "Bu, çok zor bir cerrahi. Bu nedenle ilk aşamada yapay kornea nakli yapılarak eski yaralanmanın verdiği küçük hasarlar giderildi ve ardından lens temizlendi, göz arkasındaki kanama ve taşlar temizlendi. Görmeyi sağlayan retinanın önündeki kısımlar onarıldı. Kornea nakliyle hastamızın yaklaşık 3 saat süren komplike operasyonu tamamlandı.

Bunların hepsini bir arada tek seferde yapmak çok ağır ve zor bir işlem. Operasyon başarılı oldu, hastamızın genel sağlık durumu iyi. Müdahale sonucunda hastamız görebilmeye başladı. Rehabilitasyonu devam edecek. Hasta kendini idame ettirecek görme yetisine daha şimdiden sahip. Bu ameliyatın ardından görme yetisi yüzde 100'e kadar çıkabilir."

"Türkiye'ye gelmeden önce hiç göremiyordum"

Somali'de ekonomist olarak çalışan 5 çocuk babası 33 yaşındaki hasta Abukar Moallim Ahmed, ofisinden çıkıp yürürken el bombasının patlaması sonucu yaralandığını belirterek, "Bir anda yere düştüm, bir süre sonra iyi olduğumu anladım ancak göremiyordum. Bir süre sonra ambulans geldi." dedi.

Daha önceden bir gözünün görme yetisini kaybettiğini anlatan Ahmed, hayata tek gözüyle bakarken bir anda iki gözünü de kaybettiği düşüncesinin kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Anne ve babasının da kendileriyle yaşadığını ve evin tüm geçimini üstlendiğini anlatan Ahmed, şunları kaydetti: "Evimde benden başka çalışan yok. Artık göremiyordum ve nasıl geçineceğimizin kaygısını duymaya başladım. Orada ilk müdehale yapıldı.

Türkiye'ye gelmeden önce hiç göremiyordum, şimdi Türk hekimlerinin yaptığı operasyonların ardından görmeye başladım, çok ama çok mutluyum. Görebilmeye başladım, ülkeme döndükten sonra yine ailemin geçimini sağlayabileceğim." Türk hekimlerine teşekkür eden Ahmed, diğer gözüyle ilgili de ameliyat şansı olması halinde operasyonun Türkiye'de yapılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Ahmed, "Türk hekimlerinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından görmeye başladım, diğer gözümü de onlara emanet etmek istiyorum." diye konuştu.