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Sokak ortasında kanlı infaz! 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

GÜNCEL 27.08.2019, 18:52 Enes Subaşı
Sokak ortasında kanlı infaz! 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti
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ALINAN bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Abdurrahim  Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma  yaşandı.
 
Park halindeki otomobil içerisinde bulunan uzman onbaşı Erhan Yucael  (24) ve Yusuf İsikli (23) tartışma büyüyünce araçtan indi.
Şehir dışından geldiği ileri sürülen ve henüz kimlikleri tespit  edilemeyen 3 kişilik grubun içerisinde olan birinin silahla ateş etmesiyle Yucael  ve İsikli ile olay sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerasını tamir eden Fatih  Öksüz (39) yaralandı.
 
Ereğli Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan Yucael ve İsikli  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Güvenlik güçleri, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını  sürdürüyor.
 
Öte yandan, Ankara'da görev yapan Yucael'in yıllık iznini kullanmak  için memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi.
 

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