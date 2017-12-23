Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

MANİSA'DA Yunusemre Belediyesi'nde çalışan bir temizlik görevlisinin sokak köpeğine şarkı söylemesi sosyal medyada günün konusu haline geldi. Temizlik görevlisi Muğdat Kırhan, sokak köpeğine arabesk şarkı söylerken bir kişi tarafından görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 binin üzerinde izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı. Görüntülerde Muğdat Kırhan'ın sokak köpeğine eğilerek Ferdi Tayfur'un 'Biter mi bu hasret' isimli şarkıyı söylediği köpeğin hiçbir tepki vermeden şarkıyı bitinceye kadar dinlerken yerinden kımıldamadığı dikkat çekti.
Temizlik işçisi Muğdat Kırhan'ın hayvanları çok sevdiği ve sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman tanıdıklarının isteği üzerine temizlik yaparken sokaklarda şarkı söylediği belirtildi
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