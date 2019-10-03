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Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı

GÜNCEL 03.10.2019, 18:37
Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı
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BİNANIN kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlenirken, sokakta esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı. Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına dün ara verildi. Ardından yapılan incelemede binanın, kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlendi. Bunun üzerine sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu ekiplerinin binaya ilişkin çalışmaları sürerken, sokaktaki esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.
 

#sokak #dükkanl
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