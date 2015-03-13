ŞOK! Üniversiteli kız öğrencilerin taciz çığlığı

GAZİANTEP Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrencilerin kaldığı ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'na ait Nilüfer Kız Yurdu taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Üniversite yerleşkesi dışında bulunan yurtta kalan öğrenciler, okuldan yurda gelene kadar hem sözlü hem de fiziki tacize maruz kaldıklarını öne sürdü. Daha önce kamuoyunda KYK'nın Edacan İnşaat'tan usulsüz şekilde kiraladığı iddia edilen ve 'Hortumu yurda bağladılar' şeklindeki haberlerle gündeme gelen yurdun ıssız bir bölgede yer aldığına dikkat çeken öğrenciler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daha önce kendilerine verdiği sözleri tutmasını, ring seferlerinin konulmasını talep ediyor.

HER GÜN TACİZ EDİLME KORKUSUYLA OKULA GİDİP GELİYORLAR

Son günlerde kadına taciz ve cinayet haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Gaziantep'ten de üniversite öğrencileri, yaşadıkları taciz korkusundan dolayı seslerini yükseltti. Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören ve yerleşkeye uzak mesafede bulunan ve daha önce usulsüz kiralama iddialarıyla gündeme gelen Nilüfer Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, her gün taciz edilme korkusuyla okula gidip geldiklerini anlatıyor. Sosyal medyada da seslerini duyurmak için örgütlenen öğrenciler, micro blog sitesin Twitter'de de 'gaünkızyurdu tehlikede' isimli hastag açan kız öğrenciler, taraftar gruplarından da büyük destek aldı. Çarşı grubu ve Fenerbahçeli taraftarların da desteğiyle kitlesel bir basın açıklaması yapmaya hazırlanan kızlar, seslerinin duyulmasını istiyor.

"HEM SÖZLÜ HEM DE ELLE TACİZE ŞAHİT OLUYORUZ"

Yaşanan taciz olaylarını gündeme getiren öğrencilerden Edebiyat Fakültesi öğrencisi Duygu Polat, çok zor günler geçirdiğini vurguluyor. Tramvaydan indikten sonra 10 dakika yürüdüklerini, bir otobüsün de sadece saatte bir geçtiğini ifade eden Polat, "Yol zaten ıssız, karanlık. Herhangi bir güvenlik önlemi de göremiyoruz. Bazen polisler duruyor ama polislerin önünden kim geçerse geçsin dikkat bile etmiyorlar. Kaç defa polisleri gazete okurken, çevreye bakmadan durduklarına şahit olduk." dedi. Polat yaşadıkları tacizlerle ilgili daha sonra şunları aktardı: "Dün dersim geç bitmişti. Yurda giderken bir araba yanıma geldi ve yavaşladı. Ben de doğal olarak korkmaya başladım. Hızlı hızlı yürümeye başladım. Güvenlik görevlileri de baya bir uzağımdaydı. Dün akşam da hiçbir devriye yoktu. Geçen gün bir arkadaşım kaçırılmaya çalışıldı. 3 hafta içerisinde iki kişi aynı duruma maruz kaldı. Hem sözlü hem de fiziksel olarak tacizlerin yaşandığını görüyoruz. Bizim başımıza da geliyor. Bu durumdan çok fazla şikayetçiyiz. Önlem alınmasını istiyoruz. Geçmişte yaşanmış acı vakaların tekrarlanmasını istemiyoruz."

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINSIN"

Kuyumculuk Bölümü'nde okuyan Merve Yıldızhan da yurt açılır açılmaz bu olayların başladığını dile getiriyor. Şahit oldukları olayları anlatan Yıldızhan, şöyle konuşuyor: "Bizzat benim karşı odamdaki arkadaşlarım kötü bir olay yaşadı. Arkadaşlar ikinci öğretim olduğu için 22.30'da dersten çıkıyorlar. Onların yurda gelmeleri 23.00'ü buluyor. Yol baya uzun ve ıssız. Tramvaydan indikten sonra takip edildiklerini anlıyorlar. Adam arkasından koşmaya başladığında kızlar da korkup kaçmaya başlıyorlar. Geçen arabaları çevirmeye çalışıyorlar ama duran olmuyor. En son biri yere düşünce araba duruyor. Araba durunca da onları kovalayan adam geri kaçıyor. Gündüz vakti bile okula gitmeye korkuyoruz."



"FATMA ŞAHİN BİZE VERDİĞİ VAATLERİ YERİNE GETİRSİN"