Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Şok sözler: 'Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim'

Abdülkadir Selvi, ablasının kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya ağır tepki gösterdi

Şok sözler: 'Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim'

Abdülkadir Selvi, ablasının kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya ağır tepki gösterdi

18 Mart 2015 Çarşamba 09:44
Şok sözler: 'Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim'
banner404
ABDÜLKADİR Selvi, ablasının kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya ağır tepki gösterdi.
Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin ablası Fatma Kaya'nın, "Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum" demesi tartışma yarattı.
"KEŞKE SİMİT SATIP ONURLU YAŞASALARDI"
Yıllar önce ailesiyle bütün bağlarını koparan Selvi'yi anlatan 66 yaşındaki abla Fatma Kaya, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
SELVİ'DEN AĞIR TEPKİ: BU KADAR KAHPE OLDUKLARINI BİLMEZDİM
İşte bu ifadelerin gündem yaratmasından sonra, Abdülkadir Selvi'den yanıt geldi. Selvi twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Benimle mücadele edemeyenler ablamın yanlışlarla dolu ifadelerinin arkasına saklanmışlar bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim eyvallah etmem" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.03.2015 08:46
Anahtar Kelimeler:
KahpeSimitFatma KayaAğır TepkiAbdülkadir SelviSelvi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim