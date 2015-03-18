Şok sözler: 'Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim'

ABDÜLKADİR Selvi, ablasının kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya ağır tepki gösterdi.

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin ablası Fatma Kaya'nın, "Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum" demesi tartışma yarattı.

"KEŞKE SİMİT SATIP ONURLU YAŞASALARDI"

Yıllar önce ailesiyle bütün bağlarını koparan Selvi'yi anlatan 66 yaşındaki abla Fatma Kaya, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

SELVİ'DEN AĞIR TEPKİ: BU KADAR KAHPE OLDUKLARINI BİLMEZDİM