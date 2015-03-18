Şok sözler: 'Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim'

18 Mart 2015 Çarşamba 09:44
ABDÜLKADİR Selvi, ablasının kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya ağır tepki gösterdi.
Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin ablası Fatma Kaya'nın, "Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum" demesi tartışma yarattı.
"KEŞKE SİMİT SATIP ONURLU YAŞASALARDI"
Yıllar önce ailesiyle bütün bağlarını koparan Selvi'yi anlatan 66 yaşındaki abla Fatma Kaya, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
SELVİ'DEN AĞIR TEPKİ: BU KADAR KAHPE OLDUKLARINI BİLMEZDİM
İşte bu ifadelerin gündem yaratmasından sonra, Abdülkadir Selvi'den yanıt geldi. Selvi twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Benimle mücadele edemeyenler ablamın yanlışlarla dolu ifadelerinin arkasına saklanmışlar bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim eyvallah etmem" dedi.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 08:46