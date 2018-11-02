Şok sözler! Alanya'da zabıtaya ‘Adam kayırma’ iddiası

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN batı bölgesinde faaliyetlerini sürdüren dolmuş esnafının başı cezalar yüzünden dertte. Son süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince batı mahallelerinden Alanya'ya yolcu taşıyan dolmuşlarda, ayakta yolcu bulundurulduğu gerekçesiyle uygulanan yüksek meblağdaki cezalar esnafın isyanına sebep oldu. Dolmuş esnafı Musa Akın kesilen cezaların yanı sıra zabıta memurlarının adil davranmayarak adam kayırdığına ilişkin de şok iddialarda bulundu: “Zabıta ceza kesmiyor. Dolmuşu durduruyor, fotoğraf çekiyor ve tutanak tutuyor. Ceza arkasından gelecek diyorlar. Hakikaten de geliyor. Bana kesildi geçtiğimiz gün, 260 lira ödedim şimdi. Lakin daha farklı bir şey söyleyebilirim. Dikkat ettim. Zabıta bana ceza kestiği gün, önümüzde devam eden dolmuşu durdurmadı, arkamdan geleni de durdurmadı. Özel olarak adam mı seçiliyor? Aynı şekilde bugün dolmuştaydım. Ben kullanmıyordum, yolcu olarak Alanya’ya gelmek üzere bindim. Seyir halindeydik. Arabanın içerisinde ayakta duran sadece 2 kişi olmasına rağmen yine ceza kesildi. Yaz aylarını geride bıraktık. Bundan böyle dolmuşlar zaten boş gelip, boş dönüyor. Allah aşkına 2 kişi için ceza mı kesilir? Her şeyin mağduru biz dolmuş esnafı oluyoruz. Bunlara ek olarak bir de adam kayırılıyor. Zira aynı şekilde gözümün önünde durdurularak hakkında tutanak tutulan başka bir esnafımıza ceza gelmedi. Sordum, dedim ne oldu, nasıl oldu? Cevaben ‘Patronu aradım, patron halletti’ dedi. Arkadaşa ceza gelmedi. Adam kayırma var. Buna da şahidim.”