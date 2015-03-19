ŞOK! Karın ağrısı diye gitti ama...

19 Mart 2015 Perşembe 12:36
ISPARTA'DA oturan Hanaslı Kocabey, geçen hafta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü'ne karın ağrısı, karında ve bacakta şişme şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kocabey'in yumurtalığında kitle olduğu belirlendi. Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu, Yrd. Doç. Dr. Esra Nur Tola ve Yard. Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz tarafından yapılan ve 3 saat süren ameliyatta hastanın karnından 27 kiloluk ur çıkarıldı. Bu hastalığın çok sinsi olması nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Erdemoğlu, bu tarz şikayetleri bulunan hastaların Jinekolojik Onkoloji Bölümü'ne başvurmaları gerektiğini anlattı.
'ÇOK HIZLI BÜYÜMÜŞ'
Yumurtalıktaki kitlelerin büyüme ve gelişiminin oldukça hızlı gerçekleştiğini vurgulayan Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu, şöyle dedi: "Hastamız bize karında şişlik ve karın ağrısı şikayetiyle geldi. Biz de yapılan tetkikler sonrasında hastayı hemen ameliyata aldık. Ekibimizin gerçekleştirdiği riskli bir ameliyat sonrasında hastamız hemen ayağa kalktı. Bu yumurtalıktan kaynaklanan bir kitle. Yumurtalıktaki hücrelerin çoğalması sonucu içerisinde sıvı biriktirerek bir kitle yaratıyor vücut. Bu kitle devasa çaplara ulaşabilir. Bunun için karın şişliği, karın ağrısı ve iştah azlığı olan kişilerin yumurtalık tümörü açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Tümörün gelişimi birkaç ay içerisinde olabiliyor. Çok hızlı gelişebiliyor diyebiliriz. Yumurtalıklarla ilgili tümörler sinsi ilerliyor. Yumurtalıktan kaynaklı bir tümör, bu iyi huylu da kötü huylu da olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olunmasında fayda var."
'DÜNYAYA YENİDEN GELDİM'
Ameliyat olmadan önce durumunun çok kötü olduğunu aktaran Hanaslı Kocabey de "Tüm ameliyat ekibine teşekkür ediyorum. Dünyaya yeniden geldim. Hastaneye geldiğimde durumum çok kötüydü. Fakat şu anda değerli hocalarımın sayesinde ikinci hayatımı yaşıyorum. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.
KAYNAK: Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)
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Son Güncelleme: 19.03.2015 11:42