Şok iddialar: Alanya'da oteli olan eski milletvekili...

ÖZEL HABER - Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN tanınmış turizmcilerinden Mehmet Emre Öğütçüoğlu, 3 yıl evvel İbrahim Köşdere’ye ait oteli 10 yıllığına kiraladığını, ancak şu an Köşdere’nin oteli satmak istediği için kendisini otelden çıkarmak istediğini iddia etti. Sözleşme gereği haklarını talep eden Öğütçüoğlu’nun Köşdere tarafından tehdit edildiği de ortaya atılan iddialar arasında. Yanı sıra sözleşmenin perde arkasında şok eden vergi kaçırma iddiaları da mevcut. Öğütçüoğlu, 10 yıllık kira bedeli olarak ödediği 1 milyon 165 bin doların karşılığında yalnızca 200 bin TL’lik bir fatura kesildiğini ifade ederek, Köşdere’nin vergi kaçırdığını iddia etti.

‘BENİ DE MAĞDURLAR ARASINA ALMAK İSTİYOR’

Halihazırda hakkında 117 dava olan İbrahim Köşdere’nin kendisini de mağdur ettiğini iddia eden Öğütçüoğlu "Şu anda Köşdere hakkında devam eden tam 117 dava var. Bu davalar İş, İcra, Hukuk, Tüketici, Asliye Ticaret mahkemelerinde sürüyor. Genelde parasal konularla ilgili bu davaların sürdüğü şehirlerin başında Alanya var. Çoğu Alanya'da olan bu davalardan bir kısmı İstanbul, Antalya ve Ankara'da. Bilindiği gibi Alanya'da 'Köşdere Mağdurları' adını kullanan büyük bir grup var. Bu grup Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da giderek Köşdere'yi şikayet etmişlerdi. İbrahim Köşdere, beni de o mağdurlar arasına almak istiyor" dedi.

‘OTELİ KİRALARKEN VAAT ETTİKLERİ ASILSIZ ÇIKTI’

2017 yılında eski adı Köşdere olan oteli kiralayan Öğütçüoğlu, sürecin başlangıcını aktardı ve sözleşme kapsamında İbrahim Köşdere tarafından otele ilişkin vaat edilen şeylerin asılsız çıktığını iddia etti. Vaat edilenlerin asılsız çıkmasıyla kira bedeli dışında 1 milyon 700 bin dolarlık bir harcama yaptığını iddia eden Öğütçüoğlu “Ben eski adı 'Köşdere' olan oteli 2017 yılında 10 yıllığına İbrahim Köşdere'den kiraladım. 10 yıllık kira bedeli olarak Köşdere ile 1 milyon 625 bin dolara anlaştık ve sözleşme yaptık. Ancak bana kusurlu mal teslim etti. Otelde hiçbir şey yoktu. Öncesinde 3 yıldır kapalıymış. Bana 'Otelin her şeyi tamam' demişti ama içeride tabak, çanak, çatal, bıçak bile yoktu. Ve ben bu oteli yeniden turizme açabilmek için yatırım yaptım, tam 1 milyon 700 bin dolar harcadım” ifadelerini kullandı.

‘OTELİ SATMAK İSTEDİĞİ İÇİN

BENİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR’

Öğütçüoğlu, 10 yıllık kira sözleşmesinin yalnızca 3 yılını doldurmasına rağmen çıkarılmak istendiğini, bu noktada tehditlere de maruz kaldığını iddia etti. Öğütçüoğlu “Geçen yıl kendim 'Land Of Paradise' adıyla oteli işlettikten sonra bu yıl kiraya verdim. Köşdere, şimdi beni otelden çıkarmak istiyor. Tehdit ediyor. Çünkü yaptığımız kira sözleşmesi gereği tapuda şerh var. Köşdere ise oteli 9 milyon dolara satmak istiyor. Ancak sözleşmemiz gereği satamayınca, eski milletvekili oluşunun nüfuzunu kullanarak beni çıkarmaya çalışıyor. İhtar çekiyor, tehditlere başvuruyor, her şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

‘SÖZLEŞMEYLE SABİT YASAL HAKLARIMI TANIMIYOR’

Öğütçüoğlu, İbrahim Köşdere’nin, sözleşme gereği sahip olduğu yasal haklarını tanımadığı iddia ediyor. Öğütçüoğlu 10 yıllığına kiraladığı otelde 7 yıllık daha hakkı olduğunu ifade ederek “Bana 'Otelde 5 yıl kalacaksın' diyor. 10 yıllığına kiraladığım bu otelde bu yıl 3. yılım. Daha 7 yılım var. Bu otele ödediğim kiranın yanı sıra yaptığım 1 milyon 700 bin dolarlık yatırımı görmezden geliyor” dedi.

‘NOTER KANALIYLA FATURALARI İSTEDİM’

Öğütçüoğlu, halihazırda gördüğü zarar yetmezmiş gibi bir de neredeyse suçlu çıkarılacağını kaydederek, yaşadığını iddia ettiği mağduriyete dikkat çekti. Öğütçüoğlu “Ben 'Bana yaptığım yatırım bedelini ve 3 yılını çıkınca kalan 7 yıllık kira bedelini öde, çıkayım' dedim. Hatta 7 yıllık kira bedelinden vazgeçip '6 yılını ver' dedim ama buna yanaşmıyor. 10 Temmuz 2019 tarihinde Alanya 1. Noterliği'nden ihtar çekerek de bu taleplerimi resmi olarak yineledim. İhtarda 'Sözleşmeyi fesh etmek istiyorsan, oteli kullandığım 3 yılı çıkınca kalan 1 milyon 125 bin dolarlık kira bedelini ve otele yaptığım 1 milyon 700 bin dolarlık masrafı ödeyeceksin. Aksi halde sözleşme fesh edilmeyecek' dedim. Ayrıca ihtarda peşin ödenen kira bedelinin faturalarının yollanmasını da istedim. Eski milletvekili oluşunun nüfuzunu kullanarak beni direkt kapının önüne koymak istiyor. 'Bak, yaşın genç, başına bela alırsın!' diye tehdit ediyor. Hiç ödeme yapmak istemiyor. 10 Ekim 2019 tarihinde hakkımda 'Mallarımı gasp ediyor' diye suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

'KÖŞDERE'Yİ İLGİLİ BİRİMLERE ŞİKAYET ETTİM'

Kira bedeli olarak ödediği 1 milyon 165 bin doların karşılığında yalnızca 200 bin TL’lik bir fatura kesildiğini iddia eden Öğütçüoğlu, İbrahim Köşdere’nin vergi kaçırarak devleti ve kamuyu zarara uğrattığını da söyledi. Öğütçüoğlu "Köşdere'ye 10 yıllık kira bedeli olan 1 milyon 625 bin doları nakit ve çek olarak ödedim. Verdiğim çeklerin tutarı 964 bin dolar. Bu çeklerin 314 bin dolarını tahsil etti. Ayrıca kendisine nakit 655 bin TL ve daha sonra 70 bin dolar daha ödedim. Karşılığında ise sadece 200 bin TL fatura kesti. Yani vergi kaçırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na belgeleriyle Köşdere hakkında şikayet dilekçeleri yazdım" dedi.