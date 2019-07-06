Şok iddia! Çiftlik Bank firarisi Tosuncuk Antalyada mı?

Mehmet Aydın kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçmış, hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıkan son fotoğrafları ile tekrar gündeme geldi. Firari Mehmet Aydın'ın ve eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü fotoğraflar herkesin kafasını karıştırdı. Özellikle sosyal medyanın gündemine oturan konu hakkında herkes Mehmet Aydın'ın nerede tatil yaptığına dair fikir yürütmeye başladı.Aydın'ın fotoğraflarından yola çıkarak Türkiye'de olduğu tespit edildi. Yine fotoğrafları inceleyerek fikir yürüten sosyal medya kullanıcıları Aydın ve eski eşinin Antalya civarlarında tatil yaptığını düşünüyor.

"Şeytan ayrıntıda gizlidir"

Yeni Çağ Gazetesi'nden Ahmet Takan da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Ahmet Takan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bazen tek kare fotoğraf manşete değerdir. Altına iki satır haber yazmaya gerek bile bırakmaz. Haberciliğin temel esaslarındandır, "şeytan ayrıntıda gizlidir".. Haber fotoğraflarında da aynen böyledir...Siz de benim gibi okumuşsunuzdur, "Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı" haberlerini!..

YENİÇAĞ'ın genç başarılı foto muhabiri Alp Eren Kaya, dün odama heyecanla daldı. "Gördün mü abi" diye sordu. "Neyi?" dedim . "Sosyal medyada Tosuncuğun Antalya'da tatil yaptığına dair fotoğrafla dönüyor" dedi..."

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KAYNAK: MYGazete