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Şok iddia: Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış

Dün yaşanan ve 5 dakika içerisinde metre kareye yaklaşık 120 kilo yağışın düştüğü Silivri ilçesinde sular henüz tamamen çekilmiş değil. Sular altında kalan yaklaşık 500 evin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Suyun gideceği yer yok. Yazlık evlerin önündeki rögarların çoğu tıkalı. İddiaya göre bazı rögarlar da arazi sahipleri tarafından kapatıldı. Adını vermek istemeyen bir bölge sakini durumu, "Rögarlar tıkalı. İtfaiye suyu tahliye etmeye uğraşıyor. Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış" şeklinde anlattı

Şok iddia: Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış

Dün yaşanan ve 5 dakika içerisinde metre kareye yaklaşık 120 kilo yağışın düştüğü Silivri ilçesinde sular henüz tamamen çekilmiş değil. Sular altında kalan yaklaşık 500 evin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Suyun gideceği yer yok. Yazlık evlerin önündeki rögarların çoğu tıkalı. İddiaya göre bazı rögarlar da arazi sahipleri tarafından kapatıldı. Adını vermek istemeyen bir bölge sakini durumu, "Rögarlar tıkalı. İtfaiye suyu tahliye etmeye uğraşıyor. Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış" şeklinde anlattı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
Şok iddia: Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış
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DURUM böyle olunca en çok yağmuru alan yer olarak bu bölge felaketi yaşadı. Silivri'nin Gümüşyaka bölgesinde su basmayan ev yok. O kadar çok su birikti ki, dünden bu yana tahliye çalışmaları sürdüğü halen su altında olan yerler var.

50 ARAÇ, 15 POMPA SU TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesine ait ekipler bölgeye kamp kurdu. Geceyi çadırda geçiren ekipler aralıksız çalıştı. Günün ilk ışıklarıyla da su tahliye çalışmaları sürdü. 50 araç ile 150 personel Gümüşyaka'daki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Giderler olmadığı, olanlar da tıkalı olduğu için 15 pompa aracı suyu yol üzerinden geçirip D-100'deki giderlere aktarıyor. İtfaiye yetkilileri bölgedeki çalışmaların bu hızda sürmesi halinde, suyun tamamen boşaltılmasının akşam saatlerini bulacağını açıkladı.Şok iddia: Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış

HASAR ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Suyun tamamen tahliye evler de oldu. Buralarda geriye çamur ve su seviyesini gösteren çamur izleri kaldı. Bu arada bölgedeki hasar tespit çalışmalarının başladığı öğrenildi.

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SilivriSel BaskınıYazlık EvlerRögar Kapakları
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