Şok iddia! Alanya'da bir oda kapatılacak

ANTALYA'DA bünyesinde Hürses Gazetesi, Antalya Life, Antalya High Life, www.haberantalya.com, Habertürk Akdeniz ve Cen Ajans'ı barındıran AB Medya Grup Pazarlama ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Çekiç, Hürses Gazetesi'nin dünkü sayısında yer alan 'Duyduğuma göre' başlıklı köşe yazısında oda seçimlerinin bir kez daha erteleneceğini, Alanya ile Manavgat ticaret ve sanayi odalarının kapatılacağını ileri sürdü.

Çekiç'in köşe yazısı aynen şöyle:

"Bazen öngörülerim gelen bilgiye göre değil, içimden geldiğinden olur ve biter.

Ancak size anlatacaklarım gelen bilgilerdir.

Bildiğiniz gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odaların seçimleri, Türkiye genelinde seçim hazırlığına giderken, hatta son dakika diyebileceğimiz kısa bir süre kalmışken 2018 yılı Nisan ayına ertelenmişti. Şimdi herkes 2018 yılı Nisan ayında neler olacak diye bekliyor? Çünkü kimilerinin oyunu bozuldu. Yeni oyun kurmak için sabırsızlananlar hayal kırıklığına uğrayacak ama seçimler bir kez daha ertelenecek. Niye mi? Türkiye genelinde odalarla ilgili yeni düzenlemeler gelecek. Öncelikli olarak bu düzenlemeler yapılacak. Yapılan düzenlemenin ardından seçimlere girilecek. Hedef; kentlerde tek ticaret ve sanayi odasının kalmasını sağlamak. Bu durumda Antalya’da tek ticaret ve sanayi odası olacak. Manavgat, Alanya, v.b. gibi ilçelerdeki odaların tamamı Türkiye genelinde kapatılacak. Tek noktadan yönetim anlayışıyla yeni düzenleme yapılacak. Bu süreçte zaman vermek mümkün değil ama Ankara’da çalışmalar bittikten sonra seçimler için start verilecek. Bu nedenle kimse dereyi görmeden paçaları sıvamasın. Yoksa paçaları kıvrık vaziyette dolaşanlar, her fırsatta oyunu kuralına göre oynamadığından fırça üzerine fırça yiyor. En iyisi herkes işini yapsın, oturduğu koltuğun hakkını versin. Yoksa zaman en iyi ilaç olmaktan çıkıp herkesi içine alacak. Kalın sağlıcakla…"