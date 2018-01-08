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Şok iddia! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kapanıyor mu?

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin medikal firmalara olan 250 milyon TL’lik borç nedeniyle faaliyetlerini durdurma noktasına geldiği açıklandı

Şok iddia! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kapanıyor mu?

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin medikal firmalara olan 250 milyon TL’lik borç nedeniyle faaliyetlerini durdurma noktasına geldiği açıklandı

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:29
Şok iddia! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kapanıyor mu?
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TÜRKİYE'NİN ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği hastanenin başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, alacaklarını tahsil edemeyen yerli firmaların satışı durdurduğunu belirterek, hastanenin aynı ürünleri yabancı firmalardan 3-4 katı fiyata aldığını söyledi. 

Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan Aydınlı, “Olay gerçekten son noktaya geldi. Bu durum böyle devam ederse birçok malzemeyi bulamayız ve belki de birçok önemli ameliyatı da yapamayacağız. Gerçekten sıkıntıdayız” dedi. Aydınlı, şöyle devam etti:

“Bize destek verilmesi lazım. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yılda 1 milyon 100 bin polikliniğimiz, yüzlerce organ naklimiz var. Biz sistemin içinden çekilirsek o boşluk doldurulamaz. Böyle bir merkeze siyasilerde dahil herkesin el atması lazım.

"KOBİ’lere ayakta dursunlar diye kredi veriliyor, bize versinler de firmalara dağıtalım"

Borç miktarı 250 milyon liraya ulaştı. Borcumuzdan dolayı 1 liralık malı 4 liraya alıyoruz. KOBİ’lere ayakta dursunlar diye kredi veriliyor. O parayı bize versinler biz de firmalara dağıtalım. Hem onların işi görülsün, hem de biz borçtan kurtulalım.

“43 üniversite hastanesinin borcu 6 milyar lira civarında, kamu hastanelerinin ise 11 milyar lira borcu var. Kamu hastaneleri de para ödeyemez hale gelince firmalar sıkıntıya girdi. Birçok iflas eden insan var. Biz yüz, kol, kemik iliği, kornea, kalp nakli yapıyoruz. Bu merkez gözden çıkarılamaz.” 

Rektör Yardımcısı: Sonu belli değil

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erol Gürpınar da “Bugün dönüyoruz ama bu gidişatta bunun sonu belli. İmkân yok. Bir noktadan sonra olay öyle bir noktaya gelecek ki; tüm firmalar malzeme vermeyi kesecek, kestiği anda da sıkıntı o zaman başlayacak”  ifadelerini kullandı.

Firmaların 2014 yılından kalan alacakları olduğunu söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İlaç ve Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan, "Yerli firmalar ürün satışını tamamen durdurdu.Medikalci arkadaşlarımız evini, arsasını satıp üniversiteye yatırmıştı. Şimdi ise bankalar temlik bile almıyor. Orası tamamen batak durumda” diye konuştu. 

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AntalyaAkdeniz Üniversitesi HastanesiMedikal FirmaBorç
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