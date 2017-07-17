Şok fotoğraf Patara'dan değil

ÇOK konuşulan ve binlerce kez paylaşılan şok fotoğrafla ilgili gerçeği AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Yeni Alanya'ya açıkladı.

Uslu, fotoğrafın Patara'dan değil İzmir'in Kınık ilçesinden olduğunu belirterek "Ayrıca söz konusu fotoğraf yeni değil eski" dedi.

PATARA HAKKINDA

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin yönetim merkezi Patara Antik Kenti, Likya Birliği'nin en önemli 5 kentinden biri ve başkentiydi. Tarihi Milattan Önce 2. yüzyıla kadar dayanan dünyanın ilk demokratik meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti'nde 30 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.



