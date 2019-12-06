Şok eden tecavüz ve tutuksuz yargılama iddiası: Mesajları yayınladı

AYŞENUR davasında salıverilen sanığın şoku Türkiye genelinde henüz atlatılamamışken, Twitter’da bir kadının yargı birimlerine seslenerek neler yaşadığını anlatması ve “İlla ölmem mi gerekiyor” diyerek attığı isyan çığlığı tüyleri diken diken etti. Twitter’da Derya ismini kullanan bir kadının paylaşımları akıllara durgunluk verirken, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Tecavüze uğradığı ve şikayetçi olan sanığın tutuksuz yargılandığını iddia eden Derya’nın sesini sosyal medya üzerinden duyurma çabaları ülkede gelinen son noktayı da gözler önüne serdi.

‘NEDEN DELİLLER VARKEN TUTUKSUZ YARGILANIYOR?’

Genç kadın feryadında tecavüz iddialarına yer vererek yargı makamları tarafından verilen tutuksuz yargılama kararına isyan etti. Paylaşımları ise şu şekilde oldu: “Neler mi oluyor? Neler oluyor biliyor musunuz, ben deliriyorum, yok oluyorum. Ben 22 yaşımda kahroluyorum . Hiçbir bağım olmayan cani tarafından Bursa’da vahşice saldırıya uğruyorum mesela kişi serbest bırakılıyor. Tutuksuz yargılanıyor. Bana tecavüz eden utanması gerekirken, ben utanıyorum. Ondan sonra cesaret edip şikayet edince de ben rezil olmuş gibi hissediyorum. Ben artık kafayı yiyorum . Nasıl ya? Nasıl? Hangi vicdana sığar onu elini kollunu sallaya sallaya tanığımı dövdürtmesine, önümü kesip para teklif etmesine, ağır mesajlar ile tehdit edip, hakaretler etmesine rağmen nasıl bırakırsınız? Psikolojik haplar ile ayakta duruyorum. Millet bana acıyor. Kimisi inanmıyor. Ya bir kadın bu kadar iğrenç detaylarla kendi namusunu koyar mı ortaya? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bana deodarantla saldırdı sonra da tecavüz etti. Anlıyor musunuz? Ama beni kimse işitmiyor. Herkes bir şey çıkmaz veya ceza alır diyip geri gönderiyor. 6284 neden beni korumuyor. Neden böyle deliller varken tutuksuz yargılanıyor? Ben veya tanıklarımdan biri ölürse kim sorumlu? Neyi bekliyorsunuz daha? Allah aşkına bir gün öldürülürsem ‘İntihar’ diyin geçin. Çünkü ben çok sıkıldım. Ders çalışmam gerekirken karakollarda, adliyelerde adalet arıyorum. Sesim duyulmuyor!”

GENÇ KADIN TEHDİT MESAJLARINI DA PAYLAŞTI

Tecavüz iddialarına ilişkin sanıkla aralarında geçen mesajlaşmaların fotoğraflarını da paylaşan genç kadın “Bu tarih benim yoğun bakıma girdiğim tarih. Bu kadar delil neden hiçe sayılıyor? Koruma kararı aldım çaresiz kalıp. Bunlar 2 Aralık’a ait. Sizce suçsuz insanın kelimeleri olur mu hiç bunlar?” ifadelerini kullandı.

‘BEN AVUKATSIZ VE SAVUNMASIZ BIRAKILDIM’

Yaşadığı olayla alakalı başlattığı hukuki mücadelede savunmasız bırakıldığını, avukat desteği sağlanmadığını da iddia eden genç kadın “Her geçen gün ruhum çöküyor. Harun kim verdi sana bu cesareti? Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlayıp Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Verin şu duruşma gününü artık lütfen. Tanığım dövüldü, önüm kesildi, para teklif edildi, tehdit ediliyorum. Yapın bir şey ne olur artık, yapın. Ben maktul veya mahkum değil iyi insanlar yetiştirmek, harf öğretmek, okuma öğretmek, yazma öğretmek istiyorum. Polis bana yasal haklarımı hatırlatmadı. Avukat bile vermedi ama ona. Çıkıp birisi ‘Savunmaya katılıyoruz’ diyip geçti. Ben yalnızdım ama o değildi. Tek farkım hayatta mı olmuş olmam? Bursa artık bana mezar olacak. Bakın basıma ne geldiyse basit bir hakaret davasından geldi. Hakime de söyledim. Cezalandırıldı para cezası ile. Asla gitmeyeceğim. Asla hiçbir davadan çekilmeyeceğim. Ağır ceza mahkemesinde de istikrarlı olacağım. Siz onu tutuklamasanız da ben devam edeceğim” dedi.

‘SANA NASIL İNANALIM? DELİLİN VAR MI? DEDİLER’

Beyanının dikkate alınmadığını da iddia eden genç kadın memurlarla arasında geçen diyaloğun bir kesitini de şu şekilde aktardı: “Ben: Çok zor durumdayım. Polis: Sana nasıl inanalım? 3 ay olmuş delilin var mı? Ya beni öyle bulan tanık beyanları var. Bu mesajlar var.”