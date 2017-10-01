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Sofuoğlu'na ilk telefon Çavuşoğlu'ndan

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi  Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi

Sofuoğlu'na ilk telefon Çavuşoğlu'ndan

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi  Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi

01 Ekim 2017 Pazar 23:46
Sofuoğlu'na ilk telefon Çavuşoğlu'ndan
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Supersport ŞampiyonasıKenan Sofuoğlu
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